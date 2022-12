Robbie Williams consume marihuana 'con moderación'

A pesar de que su coqueteo con las drogas le llevó en 2007 a ingresar en una clínica de desintoxicación, el cantante Robbie Williams admite que, aunque ha abandonado la heroína para siempre, todavía sigue consumiendo cannabis con regularidad pero con la "moderación" necesaria para evitar caer en la espiral de excesos que solía definir su vida.

"Desde que nació mi hija me he ido convirtiendo en un hombre mucho más tranquilo, menos temerario y, sobre todo, más consciente de lo que hago. Ya no me dejo llevar por mis ganas de divertirme y sobre todo no consumo drogas al ritmo en que lo hacía antes. Solo tomo un poco de marihuana para relajarme en casa, con mucha moderación porque tengo que estar siempre preparado para cuidar de mi hija", reveló el intérprete al diario Daily Mirror.

El que fuera el miembro más carismático de Take That está convencido de que la paternidad le está ayudando a madurar y a cuidar mucho más de su propia salud, ya que la obligación de velar por el bienestar de su pequeña Theodora conlleva la necesidad de que él mismo esté en una óptima condición física para llevar a cabo la tarea.

"Lo mejor de la paternidad no es solo la responsabilidad de tener que cuidar a una pequeña personita en tu vida, sino también el hecho de que eres consciente de que tienes que llevar una vida más saludable, sin perder el control. Theo solo tiene un año y todavía no anda, por lo que cada vez que la veo gatear me doy cuenta de que es un ser vulnerable que me necesita", explicó el artista británico.

