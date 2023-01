Rob Kardashian y Blac Chyna publican las primeras fotos de su hija Dream Kardashian

La primera hija de Rob Kardashian y su prometida Blac Chyna llegó al mundo este jueves en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles y sus orgullosos padres ya han querido compartir con todos sus seguidores varias imágenes de la recién nacida, que según la opinión general de sus familiares guarda un parecido más que notable con su fallecido abuelo paterno, Robert Kardashian.

La primera fotografía oficial de la nueva componente del popular clan televisivo, cuyo nombre completo es Dream Renée Kardashian, ha sido publicada en la cuenta oficial de Twitter del programa 'Keeping Up With the Kardashians', en la que se la puede ver envuelta en una manta del hospital y sujetando el dedo de su famoso padre. Poco después, el diseñador de calcetines echó mano de su propia cuenta de Instagram para inundarla de fotografías de su retoño y agradecer de corazón a su futura mujer haberle dado el regalo más increíble del mundo.

"Hoy ha sido un día maravilloso y soy muy afortunado. Gracias Chyna por tener a nuestro bebé y por ser tan fuerte. Os quiero muchísimo y tengo muchas ganas de verla crecer cada día a tu lado. Os quiero mucho y os aprecio más de lo que puedo expresar. Y sé que todo el mundo dice que parece mi gemela, pero desde luego esa nariz es tuya Chy", escribía el hermano pequeño de Kim Kardashian junto a uno de los retratos de Dream.

"Es una copia exacta de él, papá nos ha mandado un pequeño ángel. Es una bendición. Sé que él es la persona que más se alegra por nosotros hoy. Me siento muy feliz y agradecido. ¡Buenas noches!", añadía para despedir de todos sus fans en una jornada tan especial.

Blac Chyna, madre también de King Cairo (4) junto al rapero Tyga -actual novio de Kylie Jenner-, dio a luz en una lujosa habitación que cuesta 4.000 dólares la noche, la misma en la que ya nacieron los hijos de sus futuras cuñadas Kim y Courtney Kardashian. La matriarca de la popular familia, Kris Jenner, no quiso perderse un acontecimiento tan importante y, tal y como revela el vídeo publicado por su hijo pequeño en Instagram, no se separó de la cabecera de la cama de Chyna en ningún momento, al igual que la propia madre de la joven, quien también estuvo presente durante el parto.

Una de las primeras en confirmar la noticia del nacimiento de Dream Renée fue su tía Khloé Kardashian con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter: "Mi nueva sobrina es absolutamente maravillosa. Me siento muy agradecida de haber aterrizado a tiempo para presenciar este milagro. Gracias a Dios".

Entre los familiares y allegados de la feliz pareja que han querido hacerles llegar sus felicitaciones y buenos deseos se encuentran Amber Rose, íntima amiga de Chyna, que ha definido a la pequeña Dream como "un sueño hecho realidad", y la benjamina del clan Kardashian-Jenner, Kylie, quien ya ha tenido la oportunidad de conocer en persona al esperado bebé.

"No puedo dejar de mirarla. Rob, Chyna, es preciosa, un sueño hecho realidad", escribió Kylie en su cuenta de Twitter.

La joven tendrá sin duda muchas oportunidades de pasar tiempo con la pequeña no solo como su tía, sino también como la madrastra del pequeño King Cairo, hermanastro de Dream e hijo de Blac Chyna y Tyga, con quien Kylie mantiene una relación sentimental desde hace casi dos años.



Por: Bang Showbiz