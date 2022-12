Rob Kardashian se siente 'traicionado' por su familia

El joven Rob Kardashian no se siente capaz de perdonar a su madre, Kris Jenner, ni a sus hermanas Kim y Khloé después de verlas discutiendo sobre sus problemas personales frente a las cámaras del programa de telerrealidad del mediático clan, 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Rob se siente traicionado tras ver a su madre y a sus hermanas discutiendo sobre sus problemas en el último episodio del reality. Le enfada enormemente que sus desafíos personales se hayan visto minimizados únicamente para conseguir ganar audiencia. Siente que nadie le entiende, a excepción de Lamar Odom [exmarido de su hermana Khloé ]. Ha borrado todas las fotografías de su Instagram", explicó una fuente a Hollywood Life.

Rob, quien recientemente se convirtió en el centro de la polémica al comparar a su hermana Kim con la "zo**a" protagonista de la película 'Desaparecida' en las redes sociales, no podría evitar sentir que a su familia le importa más aumentar su popularidad televisiva que su propio bienestar.

"Se siente frustrado y le da la sensación de que hablar sobre su sobrepeso en el programa se ha vuelto ya un tema viejo. Es como si los datos de audiencia importaran más que él, como si a su familia le preocupara más la fama y la audiencia que su bienestar", añadió.