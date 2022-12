Rob Kardashian desvelará intimidades de su familia en un libro

El único miembro de la familia de los Kardashian que ha querido alejarse de la atención mediática que les rodea desde hace más de ocho años ha sido Rob Kardashian. Rob lleva meses sin aparecer en el reality show 'Keeping Up With The Kardashians', tiempo que estaría dedicando a planear el lanzamiento de un libro en el que contará los secretos de su familia.

"A Rob le ofrecieron hacer un libro en el que contara intimidades de su familia, y recientemente firmó el acuerdo. Revelará cómo Kim a veces usa a su hija North para promocionar la gira de Kanye West y que su matrimonio está basado en el dinero y la publicidad. Quiere enseñar cómo la fama ha cambiado y contaminado a su familia a lo largo de los años. Antes eran una familia tradicional que iba a la iglesia, siempre estaban muy unidos y anteponían el bienestar del otro antes que el propio, pero ahora dice que apenas se reúnen y que cada uno va por su lado", reveló una fuente a la revista Closer.

La noticia de la próxima publicación ha enfurecido a Kim, que incluso estaría considerando tomar acciones legales contra su hermano.

"Su madre, Kris Jenner, ya no está manejando su carrera, así que él pudo firmar el contrato sin que ella supiera nada. [Rob] está en guerra con Kim y está diciendo a todo el mundo que va a dejar sus secretos al descubierto. Kim se enfureció cuando se enteró, e incluso piensa tomar medidas legales si al final Rob escribe algo negativo sobre ella", añadió.