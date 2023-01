Rob Kardashian cambia de actitud frente a la vida gracias a Blac Chyna

La actitud de Rob Kardashian frente a la vida habría cambiado radicalmente desde que comenzó su romance con la modelo Blac Chyna, expareja del rapero Tyga -novio de la hermanastra de Rob, Kylie Jenner- y madre de su hijo King Cairo (3).

"Rob está coladito por Blac Chyna. Ella le hace muy feliz. Esta es la primera vez que ve la vida de forma optimista en años", explicó una fuente a People.

Blac habría conseguido incluso animar a Rob para que lleve una dieta más saludable y haga ejercicio para lidiar con su sobrepeso, un problema que le ha acomplejado durante los últimos años.

"Ella está ayudando a Rob a cuidar su salud y se asegura de que cumpla su dieta y su rutina de ejercicio. Él cree que su relación tiene potencial para durar, pero por el momento están felices y se complementan muy bien. Por primera vez en mucho tiempo Rob parece emocionado con el futuro", añadió.

Sin embargo, la detención de Chyna hace unas semanas por posesión de drogas e intoxicación pública en el Aeropuerto Internacional de Austin, en Texas, después de que la policía encontrara dos pastillas de éxtasis en una funda para gafas en su equipaje no ha hecho más que reforzar la opinión negativa que la familia Kardashian tiene de ella, aunque eso no parece suponer un problema para ella o para Rob.

"Rob se enfadó cuando detuvieron a Chyna y habló con ella en el coche cuando fue a recogerla. Ella le pidió perdón, pero estaba muy agradecida de que hubiese ido a buscarla. Él quiere protegerla, y ella a él. Chyna sabe que la familia de Rob no aprueba su relación, pero no podría importarle menos. Es consciente de que el que la arrestaran no ha sido nada bueno, pero esas cosas pasan. Si ellos no la aceptan, que así sea", aseguraba un informante a E! News.