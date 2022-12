Rita Wilson le gana la batalla al cáncer de mama

La actriz Rita Wilson, mujer de Tom Hanks, se encuentra en plena recuperación tras someterse a una doble mastectomía y a una reconstrucción de pecho el pasado mes de abril.

"Me siento genial. Cuando trabajas en Broadway tienes una familia aquí y otra en casa. He recibido muchísimo amor durante todo este proceso. Me siento muy agradecida", declaró la intérprete a E! News sobre la alfombra roja de los premios Tony, celebrados este domingo en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Rita, que retomó su papel en la obra teatral 'Fish in the Dark' en mayo, estuvo acompañada por su hijo Colin durante la velada.

"Colin, mi hijo, y yo estamos en los premios Tony. ¡Acabamos de sentarnos! Tenemos unos sitios geniales", tuiteó la actriz.

Rita decidió hacer pública su enfermedad para animar a otras mujeres a que se realicen exámenes regulares porque el diagnóstico temprano del cáncer de mama es vital a la hora de luchar contra él.

"Me siento muy afortunada por tener un marido, una familia y unos médicos cariñosos que siempre me han apoyado, y por poder beneficiarme de los avances en el campo del cáncer de mama y la reconstrucción de pecho. Mejoro cada día y tengo muchas ganas de recuperar mi salud. Espero que esto anime ahora a otros a buscar una segunda opinión y a seguir su instinto si les parece que algo no anda bien", explicaba Rita a PEOPLE.