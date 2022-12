Rita Ora sabe disfrutar de una relación a distancia

La inconfundible Rita Ora mantiene una relación sentimental muy sólida con el productor musical Calvin Harris pese a que no le ve con tanta frecuencia como le gustaría, ya que el hecho de mantenerse distanciados durante largas temporadas no es obstáculo para que la pareja cultive su amor de numerosas y variadas formas.

"Las relaciones a distancia no son lo ideal, esa es la verdad. Resulta difícil y hay muchos momentos de soledad que son complicados de afrontar. Pero si realmente valoras y aprecias el amor que sientes por una persona, acabarás consiguiendo que todo funcione correctamente. Solo necesitas armarte de paciencia y confiar en tu pareja. No siempre es agradable, pero a veces hay que gestionar ciertas situaciones tal y como te vienen, exprimiendo al máximo tu creatividad", aconsejó a los lectores de la revista británica HELLO!

La artista británica de 23 años ha demostrado en los últimos meses que es una maestra de la planificación, por lo que no necesita que su atareada pareja, de quien confiesa sentirse muy "orgullosa", altere sus compromisos profesionales para pasar más tiempo a su lado.

"Estoy muy orgullosa de todo lo que ha conseguido Calvin en todo este tiempo. Tiene mucho éxito en todo lo que hace y lo último que quiero es interrumpir eso y echar a perder los resultados de su esfuerzo", sentenció la vocalista.