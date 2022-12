Rita Ora demanda a una empresa que comercializaba su imagen

La cantante Rita Ora ha iniciado un proceso judicial contra la empresa escocesa GL Dameck Ltd (especializada en líneas de ropa), entidad con la que llegó a un acuerdo para utilizar sus derechos de imagen y a la que ahora reclama, por sentirse explotada, 165 000 dólares (120 000 euros), una cantidad que la compañía se comprometió a pagarle por medio de un contrato que ambas partes firmaron en noviembre de 2012. Según revela el diario The Sun, en las exigencias económicas de Rita se incluirían todo tipo de costes, intereses y el porcentaje correspondiente de tasas. Además, la joven intérprete ha solicitado que la empresa deje de vender cualquier tipo de producto vinculado a su nombre o imagen. Tanto es así, que GL Dameck Ltd ya ha comenzado a retirar la venta de productos relacionados con el rostro de la artista, como la exclusiva colección de calzado de la firma Superga, la cual hasta ahora se podía adquirir a través de la página web de la compañía y del portal Milanclothing.com. Aunque Rita está dispuesta a llegar hasta el final del proceso judicial, lo cierto es que en la actualidad está muy centrada en su carrera musical -estrenó su último sencillo, 'I Will Never Let You Down' hace tan solo unos días-, y para ello ha llegado a rechazar el papel de jueza en la versión británica del exitoso programa 'Factor X'.