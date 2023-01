Rita Ora cree que es 'demasiado amigable'

La cantante Rita Ora tiene una actitud "abierta y amigable" que puede ser su mejor aliada o su peor maldición, según el momento.

"Soy muy abierta y amigable así que a veces funciona a mi favor y otras no. Me gusta pensar que trabajo duro y soy respetuosa con la vida que tengo, mi trabajo y mi industria", cuenta en la edición británica de la revista OK!

A Rita le gusta que esa cercanía le permita ser un modelo de conducta para chicas jóvenes y espera poder inspirar a sus fans para ser "mejores".

"Quiero que sean ellas mismas y que sean capaces de expresarse a través de su estilo. Mi madre siempre me ha inspirado; su trabajo duro y ambición me enseñaron mucho. Mi sueño es vivir la vida que me gusta, y crear. Siempre da lo máximo de ti y cree. Espero ser una inspiración para que las personas jóvenes sean mejores", explica.

Cuando la artista no se centra en inspirar a otros, piensa en sus propios ídolos y su sueño de trabajar con Beyoncé.

"Mis iconos son Madonna y Kate Moss, son bellas y talentosas. Y sería un sueño trabajar con Beyoncé".