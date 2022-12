Rita Ora confiesa el motivo de su ruptura con Calvin Harris

La cantante Rita Ora y el DJ Calvin Harris rompieron su relación en junio de 2014 tras poco más de un año juntos, y ocurrió justo tras el éxito de la canción 'I Will Never Let You Down', que Calvin compuso y produjo. Rita cree que las cosas entre ella y el pinchadiscos se estropearon porque mezclaron trabajo y placer.

"Hay una razón por la que rompí con él... Estaba en un punto de la relación en el que sentí que él no podía hacer nada malo. Pensé que me apoyaba y que nunca me haría daño. Pero entonces 'I Will Never Let You Down' salió, y todo comenzó a ir mal. No sé si fue porque mezclamos negocios con lo personal o qué", señala Rita en el nuevo número de la edición británica de la revista Marie Claire.

La ruptura fue muy poco amigable, hasta el punto de que Calvin prohibió a Rita interpretar 'I Will Never Let You Down' en los Teen Choice Awards.

Pese a todo Rita no lamenta nada de lo que ha ocurrido ya que cree que las cosas en la vida pasan por algo.

"Hay una razón por la que me encuentro en este punto de mi vida, en el que me siento con mucha libertad musical y donde no tengo que dar explicaciones de lo que hago a nadie", afirma.

Rita no es chica de estar soltera, sino que prefiere tener pareja. Para ella un novio es como una droga.

"Tengo miedo de estar sola. No me da miedo admitirlo. No me da vergüenza reconocerlo. Solo espero que no sea un círculo sin final. A veces el amor te hace sentir como una loca. Y ese sentimiento que tenemos las chicas, aunque sea por cinco segundos, es como la droga. No es comparable, pero ya sabes a qué me refiero. Es como comer algo que te gusta", añade la artista, quien cuenta también en su currículum amoroso con Rob Kardashian (hermano de Kim) y Ricky Hil (hijo de Tommy Hilfiger).