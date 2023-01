Ringo Starr se siente 'bendecido' por llevar casado 34 años

A pesar de la mala fama que tienen las estrellas de rock, Ringo Starr puede presumir de tener un sólido matrimonio junto a Barbara Bach que dura ya 34 años.

"No hay salida... creo que quiero a Barbara hoy tanto como la quería cuando nos conocimos. Y me siento más que bendecido de que ella me quiera y de que sigamos juntos", cuenta a la revista People.

Publicidad

En abril de este año, el batería de 75 años entró a formar parte del Salón de la Fama del Rock, un honor que creyó que ya le tocaba vivir.

"Era cuestión de tiempo. Yo estaba allí, como todos estábamos, como Beatle, pero he sido el último en entrar como artista en solitario. Aparte de eso, pensé que era genial, pensé que era un honor -¡gracias, señor!- [ser reconocido] por hacer algo que hago muy bien, que es tocar la batería", contó al Daily News.

Por: Bang Showbiz