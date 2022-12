Ringo Starr se niega a escribir su autobiografía

El batería del legendario grupo de los Beatles, Ringo Starr, ha recibido numerosas ofertas para escribir su biografía, aunque siempre las ha rechazado porque sabe que lo único que les interesa a las editoriales es su etapa en el exitoso grupo británico -en el que estuvo junto a Paul McCartney, el fallecido John Lennon y George Harrison durante ocho años hasta su disolución en 1970-, mientras que el resto de su carrera artística no les resultaría interesante.

Así que en lugar de escribir un libro, Ringo prefiere compartir anécdotas y recuerdos de su vida a través de sus canciones, temas muy personales que ya reunió en un primer recopilatorio lanzado en 2008 llamado 'Liverpool 8'.

Publicidad

"Varias editoriales me han invitado a escribir mi autobiografía pero no creo que estén interesadas en ella realmente, solo en los ocho años que pasé en los Beatles. Así que por alguna razón se me ocurrió, empezando con 'Liverpool 8', escribir pequeños fragmentos de mi vida en cada álbum. Cada una de las canciones de los discos está dedicada a un recuerdo del pasado, una anécdota. Prefiero hacer esto en lugar de escribir una autobiografía", reveló el artista durante una entrevista a la revista Billboard.

A sus 74 años, el músico acaba de estrenar un nuevo álbum, 'Postcards From Paradise', el cual está grabado junto a su actual grupo Ringo Starr & His All-Starr Band e incluye colaboraciones con otros artistas, como Peter Frampton y Todd Rundgren. El disco contiene temas autobiográficos y el propio Ringo lo ha catalogado como un "recopilatorio de la vieja escuela".

"Sigo siendo de la vieja escuela. Me gusta salir con músicos y escribir canciones, tocarlas y crear álbumes. Desde que empecé con All-Starr Band en 1989 quise que todos nos reuniéramos y grabáramos canciones. Lo había intentado con todos mis grupos y nunca había funcionado, hasta ahora. Nos hemos mantenido juntos durante tres años porque nos llevamos muy bien. He estado con algunas bandas donde dos o tres se llevaban bien pero siempre había alguien al que no le gustaba nadie. Con esta he tenido suerte".