Rihanna quiere un trasero más grande

"Todas las mujeres tenemos inseguridades en lo que se refiere a nuestro físico. Todos los días me pongo delante del espejo y empiezo a analizar todas aquellas cosas que no me gustan. Sobre todo me quedo mirando a mi culo y digo: '¿Se habrá inflado un poco esta noche?'. Y luego me doy cuenta de que sigue igual de plano", expresó la cantante al portal E! News.

Aunque su carácter exigente nunca ha llegado a minar la gran confianza que tiene en sí misma, la diva barbadense ya reconoció en el pasado que le hubiera gustado tener una silueta tan curvilínea como la de su amiga Beyoncé , además de admitir que siente una ligera preocupación por la forma en que la tratará el paso del tiempo.

"Quiero seguir estando en buena forma cuando me haga mayor, que mis pechos sigan desafiando la ley de la gravedad y que mi cuerpo haya cogido un poco más de anchura con el paso de los años. Eso es lo único que deseo para el futuro en relación a mi apariencia física", confesaba al diario The Sun.

Por: Bang Shwobiz