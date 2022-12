Rihanna quiere irse a vivir con Drake

La barbadense Rihanna y el rapero Drake se han mostrado inseparables en las últimas semanas por lo que a la cantante no le importaría que la relación entre ambos se hiciera aún más estrecha. "A ella le encantaría ver en un futuro cercano si podrían vivir juntos.

Aunque no está tratando de forzar nada. Quiere que eso surja y que él tome el control", declaró un informante al portal HollywoodLife.com. La pareja ha puesto ya sobre la mesa esta posibilidad pero aún no sabe si están preparados para dar el paso. "Sería algo nuevo y fresco y a ella le gustaría probar, pero él tiene que estar de acuerdo. Han hablado algo sobre la idea pero no han llegado a una conclusión. Es solo cuestión de tiempo. No hay prisa porque el tiempo está de su parte", añadió la fuente.

