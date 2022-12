Rihanna odia comer verduras

Aunque cueste creerlo, la cantante Rihanna come más a menudo pasta y comida basura que verduras, aunque ahora está intentando equilibrar su dieta para ponerse en forma antes de lanzar su próximo disco.

"Como un montón de macarrones con queso. Sé que no debería, pero lo hago. Me he tomado algún tiempo de descanso en eso de estar en forma. Pero ahora estoy volviendo a entrenar y a comer mejor. Como verduras, pero estoy teniendo que aprender a incorporarlas a mi dieta una a una, y ahogar su sabor con otros alimentos para que no pueda saborearlas. Estoy preparando un álbum, así que es hora de ponerse en forma", reveló a la revista HELLO!

Entre los platos favoritos de Rihanna se incluyen todas las delicias culinarias de su tierra natal, Barbados, que consiguen que se le haga la boca agua con solo pensar en ellas.

"El pez volador, es lo que más echo de menos. Y otras pequeñas cosas, como la salsa de pimienta, las empanadas de pescado, los cocos o los aliños típicos de allí", aseguró la cantante, que tampoco puede evitar extrañar el clima y el paisaje de su tierra natal: "También echo de menos el país en general. Es una preciosidad. Las playas son cristalinas y perfectas, el agua es muy azul y la arena es blanca. Es un pequeño pedazo de paraíso. Si pudiese dedicarme a lo que quisiera y seguir viviendo allí, lo haría".