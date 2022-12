Rihanna disfruta gastando bromas pesadas

La cantante Rihanna adora gastar bromas a familiares y amigos, aunque los componentes de la banda con los que se va de gira siempre se llevan la peor parte.

"Me encanta gastar bromas a la gente... Mi banda ha sufrido la mayoría de ellas. Cuando estamos de gira a veces es muy aburrido y tienes que hacer alguna travesura. Especialmente en las últimas actuaciones, solemos hacernos bromas y distintas cosas. Y del mismo modo que me gastan bromas, yo se las gasto a ellos. Este año tuvimos que actuar al aire libre y hacía un frío helador, por lo que les eché una mezcla de leche, zumo de piña, huevos, todo lo que se me ocurrió. Les puse chicles en los zapatos. Les pegué la bragueta del pantalón con chicle. Les puse pescado crudo dentro de sus maletas...", explicaba la barbadense durante su paso por 'Jimmy Kimmel Live!'.

Sin embargo, su banda no ha sido el único objetivo de sus divertidas bromas ya que también quiso 'sorprender' al presentador del programa, Jimmy Kimmel, con motivo de la celebración del Día de los Inocentes.

Así, antes de su aparición en el espacio de televisión ayer miércoles, Rihanna se presentó en casa de Jimmy a la una de la mañana, le despertó con confeti, luces de discoteca y una interpretación de su último trabajo, 'Bitch Better Have My Money'.