Rihanna agradece carta de Tom Ford alabando sus pechos

La admiración que Rihanna sentía a nivel profesional por Tom Ford se ha convertido en un sincero cariño después de que el diseñador escribiera una carta en su página web personal titulada 'Libera los pezones' alabando los atributos físicos de los que la cantante presumió abiertamente el pasado mes de junio en la gala de los premios CFDA al enfundarse un vestido semitransparente.

"Amo a Tom Ford", reza el mensaje que la artista compartió en su cuenta de Twitter junto a un enlace a la carta del modisto.

Pese a que en un principio Ford intentó convencer a la artista de que luciera una de sus creaciones en dicha velada, finalmente no fue capaz de guardarle ningún rencor por rechazar su ofrecimiento al comprobar que era "una de las mujeres más hermosas" que había visto nunca.

"Estaba en la gala de los premios CFDA porque iba a recibir el premio por los logros de toda una vida [sobre el que prefiero pensar como el reconocimiento a los logros de media vida], y me veo obligado a decir que aquella noche Rihanna era para mí una de las mujeres más hermosas que he tenido el privilegio de contemplar. Había diseñado varias prendas exclusivamente para que las llevara esa velada, lo cual no hizo, pero cuando la vi nada de eso tuvo importancia. Le susurré al oído que tenía razón al no haberse puesto ninguno de mis vestidos porque estaba más hermosa de lo que jamás había visto. Estaba impresionante", dice el texto que el diseñador en su página web.

