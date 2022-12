Ricky Martin ya tiene favorito para el Mundial

Aunque su relación con el torneo deportivo ha sido una constante en su carrera profesional, el cantante Ricky Martin no se había pronunciado hasta el momento acerca de su combinado favorito para alzarse con el trofeo del Mundial de Brasil, una actitud muy propia de su carácter conciliador y destinada sin duda a no provocar fricción entre su amplia base de admiradores.

Sin embargo, el ídolo no ha podido ocultar por más tiempo cuáles son los verdaderos designios de su corazón ante la inminente final que este domingo enfrentará a la selección argentina contra la alemana, un emocionante partido que a Ricky le gustaría que se resolviese con la victoria de los gauchos, como ha dejado entrever a través de las redes sociales.

"Argentina se va a la final. ¡Vamos carajo! Un continente por la albiceleste. ¡Felicidades!", escribió muy emocionado el artista en su perfil de Twitter, donde no ha dejado de comentar la evolución del Mundial con sus seguidores durante el último mes.

De esta efusiva manera Ricky ha puesto fin a la ambigüedad de la que había hecho gala hasta ahora, escudándose en la falta de una selección patria a la que apoyar, ya que el equipo portorriqueño -su tierra natal- no consiguió pasar la fase preliminar. Pero el artista parece haberse decidido a adoptar una filosofía más "transparente" en su vida, una nueva actitud que le ha empujado entre otras cosas a compartir con su público la búsqueda del amor en la que se ha sumergido durante los últimos meses, llegando incluso a apuntar cuáles serían las cualidades que debería reunir el candidato a ocupar de nuevo su corazón.

"Soy un soñador de toda la vida y una persona demasiado optimista en ocasiones, así que me gustaría encontrar a un compañero que me devuelva a la realidad, que sea capaz de poner límites a la locura que a veces se desprende de mi mente creativa. El complemento perfecto a mi personalidad y al caos interior que vivo es una persona racional y sosegada; desde luego que no tendría ningún inconveniente a la hora de comprometerme con alguien así", confesaba recientemente a la revista People.

