Ricky Martin también causa estragos entre los hombres heterosexuales

La decisión de Ricky Martin de hacer pública su homosexualidad hace cuatro años no acabó con su estatus de icono sexual entre el público femenino, sino que hizo que se convirtiera en uno de los hombres más deseados entre la comunidad gay internacional por su impresionante físico y su carácter extrovertido, dos cualidades que han demostrado ser inmensamente efectivas también entre el público heterosexual masculino.

Así, el periodista deportivo argentino Martín Liberman ha sido el último en reconocer abiertamente que, pese a estar felizmente casado con Marcela Greco, el portorriqueño le resulta un hombre muy atractivo al que no dudaría en besar.

"Besaría a Ricky Martin en la boca sin dudarlo. Me gusta como baila y como canta, me parece un genio. Me parece un hombre muy atractivo", comentó Liberman en el programa radiofónico 'De Caño Vale Doble' de la emisora AM 950 Belgrano.

Ese atractivo de Ricky que tantos admiradores le ha hecho ganar no es el resultado de carísimos tratamientos de belleza o de duras sesiones de entrenamiento, ya que su secreto no podría ser más simple: evitar todo tipo de drama en la medida de lo posible.

"La mejor medicina es sentirse bien con uno mismo, e intentar huir del drama todo lo posible. En el fondo, la fuente de la juventud es estar rodeado de un buen grupo de gente y de amigos, al menos eso es lo que funciona para mí. Al final del día lo mejor es mantener las cosas lo más simples posible y huir de las situaciones dramáticas", aseguraba el cantante durante una entrevista radiofónica en la emisora neozelandesa The Edge FM.