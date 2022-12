Ricky Martin recomienda ensayar frente al espejo a los participantes de un concurso musical

Desde la atalaya de su experiencia profesional Ricky Martin ha querido aconsejar a todos los jóvenes que planeen presentarse a los castings del concurso musical 'La Banda' que practiquen frente al espejo para motivarse antes de subirse al escenario para cantar ante él.

"Si queréis formar parte de 'La Banda', tenéis que presentaros a las audiciones. Y para preparar tu audición, tienes que ponerte delante del espejo y decirte: 'Sí, yo puedo hacer esto. Me encanta, esta es mi oportunidad. Creo en mí mismo'. También pienso que tu sistema de apoyo, tu familia, será muy importante", aconsejó el intérprete, que ejercerá de juez y productor ejecutivo del programa, a los candidatos a convertirse en sus futuros pupilos en Perez Hilton TV.

Una de las perspectivas más emocionantes para el portorriqueño de su nueva aventura profesional es convertirse en mánager del grupo que se forme en el concurso, a quienes intentará convertir en los nuevos One Direction latinos al mismo tiempo que los protege del lado oscuro de la fama.

"Tienes que aceptar el consejo de otros y después tomar tus propias decisiones sobre lo que sientes que está bien. Al principio de una carrera ese instinto no está completamente desarrollado, pero entonces seremos nosotros quienes estemos ahí para protegerles", añadió.

Por su parte, el todopoderoso Simon Cowell ha tranquilizado a todos los fans del quinteto británico asegurándoles que la formación de un nuevo grupo latino no significa que Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson estén a punto de separarse.

"One Direction puede seguir otros 30 o 40 años si quieren, lo creo firmemente, así de buenos y exitosos son. Pero como sello discográfico siempre estamos buscando nuevos artistas e ideas", aseguró al mismo medio Cowell, añadiendo: "Me gusta la idea de un grupo hecho por cinco artistas de habla hispana, porque increíblemente, no hay ninguno".

