Ricky Martin quiere arreglar el mundo con ayuda del fútbol

El extrovertido Ricky Martin nunca ha ocultado que siente verdadera devoción por el deporte rey, lo que explica que esté deseando ya que dé comienzo el Mundial de la FIFA que se celebra este año en Brasil, pero lo cierto es que más allá del ámbito deportivo, al intérprete portorriqueño le entusiasma la llegada del torneo futbolístico por excelencia debido al papel fundamental que juega a la hora de promover la tolerancia y el entendimiento entre diferentes culturas.

"Entiendo y comparto la pasión que la gente siente por el fútbol, a mí me encanta ser parte del público y gritar. Pero sobre todo me alegro de que el Mundial haya generado esta atmósfera de alegría y entusiasmo que ya se puede ver por las calles. Me encanta la idea de que gente de todos los países y de diferentes culturas se unan al menos una vez cada cuatro años para vivir con emoción un sentimiento compartido", aseguró el afamado intérprete en una entrevista a Radio Nacional de España.

Es precisamente ese optimismo que genera el Mundial lo que el propio Ricky ha querido transmitir a través de su canción 'Vida', su aportación al disco oficial del campeonato en el que también se dan cita otros temas mundialistas interpretados por estrellas como Shakira, Carlinhos Brown, Jennifer Lopez y Pitbull. El entorno paradisíaco que le ofrecía una playa de Río de Janeiro y la compañía de numerosos y espontáneos bailarines venidos de todos los puntos del planeta también sirvió al cantante para que el videoclip de la canción subiera el ánimo hasta de aquellos que detestan el fútbol.

"El ambiente en Río fue fantástico durante los tres días que estuvimos grabando el vídeo de la canción, estaba en una playa preciosa bajo el sol y rodeado de gente linda que estaba sacando lo mejor de sí misma. La verdad es que no me puedo quejar de nada, así da gusto trabajar", bromeó el artista en la misma emisora, antes de dejar claro que, pese a las protestas por los sobrecostes que ha provocado la celebración del Mundial en Brasil, su papel como músico consiste en ayudar al público a desviar la atención de los problemas y a enseñarles el lado positivo de todo lo que les rodea.

"Sé que hay muchas personas en Brasil que discrepan de las decisiones que se han tomado en estos últimos años, pero para serte sincero, durante los días que estuve ahí no noté demasiado descontento porque estábamos concentrados en la grabación del vídeo. Todo país tiene sus altas y bajas, sus problemas y sus dolores, pero yo debo centrarme precisamente en la sanación y en la purificación. Estoy convencido de que tres minutos de canción o lo que dura un partido de fútbol puede ayudar a la gente a olvidarse por un momento de las adversidades de la vida cotidiana, lo que a veces es muy saludable", reflexionó.