Ricky Martin quiere ampliar la familia con 'varias princesas'

Desde que tomara la decisión de formar su propia familia, el cantante Ricky Martin no ha dejado de disfrutar con sus gemelos Matteo y Valentino (5 años) de las grandes experiencias de la paternidad, por lo que ahora no sorprende que el guapo artista quiera volver a repetir tan emotivas vivencias con la llegada de varias niñas a su hogar.

"Quiero tener varias princesas, estoy empezando todavía la familia y estoy seguro de que van a venir muchos hijos más", reveló el intérprete a la presentadora Mariela Encarnación, con quien mantiene una estrecha amistad, durante una entrevista en el canal CNN en Español.

A pesar del intenso ritmo de vida que le proporcionan sus obligaciones familiares, el astro portorriqueño tampoco descuida su exitosa carrera profesional y por eso se ha implicado recientemente en numerosos proyectos, como la canción 'Vida' para el próximo Mundial de Fútbol de Brasil y la promoción de su bailable tema 'Adrenalina' junto a Jennifer López y Wisin, a los que le une una gran relación.

"Jennifer es maravillosa, es fantástico trabajar con ella, y Wisin es un guerrero de la luz, un tío muy talentoso. La verdad es que poder estar con ellos frente a la cámara fue una experiencia linda. Es un vídeo ardiente, estuvo muy bueno", señaló.

Ricky Martin asegura que todavía tiene "mucha hambre" y ganas de seguir embarcándose en ilusionantes aventuras profesionales, como la de escribir más libros dedicados al público infantil -ya es autor de 'Santiago, el soñador entre las estrellas'- y la de seguir inmerso en su elogiada labor filantrópica.

"Me veo completo y realizado en muchos aspectos, y todavía con mucha hambre de seguir viajando, llevando música, transmitiendo mensajes, motivando al público, y seguir concienciando a la gente sobre la tragedia de la explotación infantil, que es en lo que trabaja mi fundación. También quiero seguir escribiendo libros para niños, hay muchos proyectos en el universo infantil que me apasionan y es como si hubiese empezado ayer, me siento muy bien", explicó al mismo medio.

Además, el extrovertido vocalista está ultimando los detalles de su próximo trabajo discográfico, un nuevo álbum que presentará a finales de año para, justo después, dar comienzo a una ambiciosa gira mundial.

"Ahora volveré al estudio para grabar mi disco, que si Dios quiere estará listo a finales de año, y para enero ya tengo planeada una gira. Soy un vicioso del escenario, necesito el escenario para vivir", añadió.