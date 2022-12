Ricky Martin o el uso de Twitter para promover la tolerancia

El cantante portorriqueño Ricky Martin ha destacado siempre por ser un abanderado de la actitud tolerante, defendiendo los derechos de todo tipo de colectivos en riesgo de exclusión a través de las redes sociales, tal como ha hecho ahora con un breve pero contundente comentario.



"La mente es como el paracaídas, solo funciona cuando se abre", escribió en su cuenta de Twitter parafraseando a Albert Einstein.



El artista -que confesó su homosexualidad en 2010- hace especial hincapié en defender los derechos de la comunidad gay, por lo que no duda en utilizar su fama para tratar de derribar los estereotipos negativos que todavía afectan a este colectivo en muchos países del mundo, una labor que ha sido reconocida por el periodista Ronald Villardo, del canal de televisión O Globo.



"En estos tiempos de Putin [presidente de Rusia, conocido por sus leyes restrictivas contra los homosexuales], gente como Ricky Martin es más necesaria que nunca. Él es el gran ejemplo que nos ha enseñado que salir del armario no implica necesariamente perder todo el cariño que tradicionalmente se ha recibido. Ricky sigue causando furor entre las chicas y, de hecho, el público femenino le respeta más que nunca. Nos ha ayudado también a desmontar muchos tópicos sobre l a homosexualidad . Ya sabemos que no todos los gais son como Boy George", escribió el columnista en su espacio personal de la página web de la cadena.



Asimismo, Ricky no dudó en apoyar a la actriz Ellen Page, que revelaba recientemente su homosexualidad, enviándole un cariñoso mensaje a través de Twitter.



"Si hay alguien en este mundo que se merece una vida llena de felicidad, esa eres tú. ¡Nunca lo olvides!", publicaba el cantante.