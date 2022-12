Ricky Martin no tiene piedad con sus enemigos

La eterna sonrisa del cantante Ricky Martin brilla de forma especial cada vez que se presenta en público, ya sea en el escenario, en televisión o durante una íntima entrevista, pero también es verdad que el idealismo que parece encarnar el cantante también tiene un lado oscuro que, en este caso, se revela en toda su plenitud a través de su perfil de Twitter. Un buen ejemplo de ello tiene que ver con el rotundo mensaje que el portorriqueño ha mandado a sus detractores y, especialmente, a quienes se proponen "arruinar" su día.

"Solo espero que todo aquel que se plantee arruinar tu día sea atacado por miles de cangrejos, que los pellizcos no dejen de picarle y que tenga los brazos demasiado cortos para no poder rascarse. La vida sería maravillosa si así ocurriera", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter, generando un gran debate entre sus seguidores acerca del tono, jocoso o quizás no, de su curioso mensaje virtual.

Publicidad

Es también en la esfera digital donde Ricky rompe de alguna manera la promesa que hizo a todos sus admiradores al declarar recientemente que siempre se había propuesto vivir con "transparencia", ya que pese a no haber parado de trabajar en las últimas semanas -tanto en su papel de juez televisivo como a causa de la promoción de su sencillo 'Vida'-, el intérprete no deja de hacer referencia a los "placeres de la vida" que, aunque son inherentes a las letras de sus canciones, no parecen corresponderse con el exigente ritmo de trabajo en el que está sumido.

"Nuestra existencia es incierta, así que no te olvides de dedicar todo el tiempo que necesites a comerte tu postre. Recuerda disfrutar de los placeres de la vida como si no volvieras a encontrarte con ellos, somos seres finitos y tenemos que vivir el día a día", aseguró en un críptico escrito que recuerda de alguna manera a la ambigüedad que exhibe a la hora de explicar quién es su equipo favorito del Mundial de Brasil.

"Tengo ciudadanía española, pero la maestra de mis hijos es francesa, aunque vivo en Estados Unidos. Mi representante es alemán, tengo grandes amigos en Chile, y ahora también vivo en Australia... Elija a quien elija, no quedo bien con nadie", bromeaba Ricky en una entrevista al canal chileno Tele13.