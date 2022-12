Ricky Martin no habla con sus hijos sobre la homosexualidad

A pesar de que al cantante Ricky Martin le costó años aceptar su homosexualidad y hacerla pública, reconoce que a día de hoy no se plantea mantener una conversación sobre este asunto con sus hijos Matteo y Valentino, ya que considera que pertenecen a una generación en la que las diversas tendencias sexuales están aceptadas y por lo tanto no les resulta extraño que su padre sea gay.

"Aunque solo tienen cinco años vienen con un chip más evolucionado que el mío. Incluso en su escuela tratan sin problemas la diversidad. Ya saben que se van a encontrar con preguntas sobre quién es su madre y ellos saben qué contestar. En mi familia hay mucho amor, mucha comunicación y siempre se habla con la verdad. Es maravilloso", confesó el artista portorriqueño durante una entrevista a El Diario de Nueva York.

Como cualquier padre, Ricky Martin asegura que también le invaden numerosos miedos que atañan al bienestar y al desarrollo de sus dos hijos, por eso siempre trata de estar junto a ellos en todo momento, para así poder darles la mejor de las medicinas para superar cualquier obstáculo: el amor.

"Tengo muchos temores porque soy un padre con miedos. Sé que todavía no me puedo sentar con ellos para preguntarles ciertas cosas porque no ha llegado ese momento, por eso cuando vienen frustrados del colegio o del parque, lo único que puedo hacer es darles amor", reveló.

Desde que los pequeños Matteo y Valentino llegaron a la vida del cantante se han convertido en su prioridad absoluta, ya que no duda en variar su apretada agenda según las necesidades de sus hijos o llevarlos consigo a cualquier destino.

"Siempre trato de tomar mis decisiones basadas en ellos y en su bienestar, desde las horas de descanso hasta la alimentación. Para ellos ya es normal viajar en avión, ir a la prueba de sonido con su padre o que su parque sea un estadio. Les ha tocado vivir esto y van a estar muy orgullosos de su vida", reveló.

Sin embargo, Ricky Martin todavía no quiere hacer planes de futuro y mucho menos respecto al porvenir de sus hijos, ya que prefiere disfrutar del día a día junto a ellos mientras comparte juegos y didácticas enseñanzas basadas en su propia experiencia.

"Me sentiría mal si tuviera expectativas para mis hijos, sería una presión muy grande para ellos. Son muy pequeños todavía y lo único que puedo hacer es darles ejemplo", confesó el artista.

Por: Bang Showbiz