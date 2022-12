Ricky Martin no admite pasajeros en su jet privado

Para ganarse un asiento en el jet privado de Ricky Martin hace falta algo más que llevar varios años trabajando junto a él, razón por la que la cantante Delta Goodrem -que le acompaña en su gira 'One World Tour'- tuvo que conformarse con coger un vuelo comercial el pasado viernes en lugar de volar cómodamente hasta el aeropuerto de Melbourne, en Australia, en el avión privado que utilizaron Ricky y sus gemelos, según informa el periódico australiano The Daily Telegraph.

A su llegada al aeropuerto, Delta prefirió no hacer comentarios sobre las razones por las que no había viajado junto al portorriqueño, limitándose a responder que "Ricky es maravilloso" a los reporteros que la estaban esperando.

Pero el hecho de que Ricky no le haya hecho un hueco en su jet no significa que no esté dispuesto a compartir con Delta algo aún más valioso: los secretos de sus impresionantes movimientos de cadera.

"Estoy aprendiendo a cómo sacudir mi trasero. Ricky me está enseñando pasos de baile", revelaba la cantante al mismo medio.

Quienes sí son siempre bienvenidos a bordo del avión del cantante son sus hijos, los gemelos Matteo y Valentino (6), que le suelen acompañar en todos y cada uno de sus viajes.

"Mis pantalones están hechos de velcro y mis hijos están pegados a mí, vienen a todos lados conmigo. Es cierto que en estos momentos están en Puerto Rico con mis papás porque esta semana toca visitar una ciudad cada dos días. Además, también hace falta que estén en casa con los primos y con la familia, pero al final mis hijos vienen conmigo a todos lados", revelaba en diciembre de 2014 en el programa 'El Show de Omar y Argelia' de la emisora Uforia Música.