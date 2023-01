Ricky Martin niega públicamente el uso del playback en sus conciertos

Aunque el paso de su gira mundial, 'One World Tour ', por México fue recibido con entusiasmo por los miles de espectadores que abarrotaron sus recientes conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, el cantante Ricky Martin no ha podido disfrutar del todo de la calurosa acogida de la que ha disfrutado en el país norteamericano tras ser testigo de cómo algunos medios aseguraban en sus crónicas que el intérprete no cantaba siempre en vivo a lo largo de sus espectáculos.

Por ello, el artista portorriqueño ha recurrido rápidamente a su perfil de Twitter para desmentir categóricamente esas afirmaciones y subrayar que, jamás en sus más de 20 años de trayectoria artística, ha tenido que echar mano de este recurso tecnológico para evitar problemas de afinación cuando se presenta en vivo ante los millones de admiradores que acumula en todo el mundo.

"Nunca hago 'playback'. NUNCA. Mi voz siempre es en vivo", ha escrito en su cuenta de la red social en un tono que deja entrever cierta irritación ante los rumores que han difundido algunas de las cabeceras que se han hecho eco de su exitoso periplo musical por el país azteca.

Buena parte de la nutrida legión de fans que tiene en la esfera virtual se ha lanzado en tromba para apoyar a su ídolo, criticando abiertamente a través de la sección de comentarios que el extrovertido intérprete haya sido objeto, en su opinión, de una campaña de desprestigio que podría ser intencional o el mero producto del desconocimiento de los informadores que cubrieron sus recitales en suelo mexicano.

"Siempre van a hablar mal de ti, ¿sabes por qué? Porque eres un artista integral, eres un ser humano increíble y eso produce envidia", le dirigió una de sus admiradoras más fieles. "No hay necesidad de que aclares nada, rey, nosotras sabemos de tu grandeza", escribió otra de sus seguidoras.

Al margen del debate que hayan podido generar sus dotes vocales, lo cierto es que Ricky Martin vive una de las etapas más prolíficas de su vida a nivel profesional, sobre todo desde que confirmara que protagonizará su propia residencia de conciertos en Las Vegas a partir del año que viene, y un momento dulce en el ámbito sentimental gracias al idílico romance que vive con el artista de origen sirio Jwan Yosef, de quien hace unas semanas anunció que pronto se convertirá en su marido.

Por: Bang Showbiz