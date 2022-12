Ricky Martin necesita a alguien que le devuelva a la realidad

Aunque han pasado escasos meses desde que pusiera fin a su relación sentimental con el empresario Carlos González Abella, el entusiasta Ricky Martin no tiene pensado permanecer como hombre soltero durante mucho más tiempo, ya que además de reconocer que siempre está abierto al amor, el artista necesita la compañía de alguien que le "complemente" y que le ayude a mirar a su alrededor desde una perspectiva "un poco más realista".

"Soy un soñador de toda la vida y una persona demasiado optimista en ocasiones, así que me gustaría encontrar a un compañero que me devuelva a la realidad, que sea capaz de poner límites a la locura que a veces se desprende de mi mente creativa. El complemento perfecto a mi personalidad y al caos interior que vivo es una persona racional y sosegada; desde luego que no tendría ningún inconveniente a la hora de comprometerme con alguien así", reveló a la revista People.

Publicidad

En el caso de que sea capaz de rehacer su vida con el hombre de sus sueños, el famoso artista portorriqueño podrá empezar a planificar la ampliación de su familia y, sobre todo, hacer todo lo posible por tener una niña que aporte algo de equilibrio a su hogar, en el que actualmente juegan un papel fundamental sus mellizos Matteo y Valentino (5).

"Tengo muy claro que quiero tener más hijos para poder disfrutar de una gran familia. Durante los últimos años me he dado cuenta de que ser padre mejora todos los ámbitos de tu vida. Creo que soy una persona y un artista mucho más completo desde que mis pequeños llegaron a mi vida. Me han ayudado a madurar y a organizarme mucho mejor", aseveró.

Para dejar claro ante sus admiradores que su deseo de encontrar el amor no constituye una quimera, el astro del pop ha recurrido a unas poéticas líneas del escritor Paulo Coelho para insistir en que la experiencia acumulada en los últimos tiempos le ayudará a no repetir los errores del pasado en el terreno amoroso.

"El sabio es sabio porque ama, y el loco es loco porque cree que puede entender los secretos del amor", publicó en su perfil de Twitter para compartir sus reflexiones con su amplia base de seguidores.