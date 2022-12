Ricky Martin disfruta de su soltería

Aunque actualmente se siente muy a gusto soltero y sin compromiso, Ricky Martin no tendría ningún problema en compartir con el mundo la noticia de que ha vuelto a encontrar el amor en cuanto aparezca en su vida el hombre adecuado.

"No hay nada de verdad en los rumores sobre mi vida sentimental. Yo vivo con mucha transparencia, afortunadamente no tengo que ir por ahí escondiéndome: puedo agarrarle la mano a mi pareja donde me pare. No me tengo que esconder para nada y es lo mejor que me ha pasado", declaró el portorriqueño en el programa '¡Qué tiempo tan feliz!' de la cadena Telecinco.

A la espera de volver a rehacer su vida sentimental, Ricky está aprovechando a fondo las ventajas de ser un hombre libre.

"No tengo el corazón vacío, está lleno, pero estoy soltero. Estoy disfrutando de mi soltería, hacía tiempo que no estaba así, y mira que se pasa bien...", bromeó el intérprete.

Desde luego, lo que no le faltarán a Ricky son candidatos a convertirse en su nuevo novio, teniendo en cuenta que hace unas semanas fue elegido el séptimo soltero gay más deseado del mundo por la revista Out, lo que sumado a la buena relación que mantiene con sus exparejas le convierten sin duda en todo un partidazo.

Por: Bang Showbiz