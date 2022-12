Ricky Martin detesta que sus tuits pasen desapercibidos

Aunque la presencia en las redes sociales de la mayoría de las celebridades está meticulosamente controlada por sus equipos, el cantante Ricky Martin prefiere gestionar personalmente la comunicación directa con sus fans que le brinda la era digital, una afición que con el tiempo ha convertido al portorriqueño en uno de los cantantes con más seguidores en la esfera virtual.

Por esa misma razón, Ricky reconoce que le molesta profundamente que sus mensajes de Twitter pasen inadvertidos, o que no reciban la atención suficiente para compensar el esfuerzo que invierte en ellos, un temor por otro lado infundado si se tienen en cuenta las numerosas respuestas que genera cada uno de sus escritos.

"Claro que me enfado si no consigo retuits, pongo mucho esfuerzo en todo lo que publico", reconoció sin pudor durante una entrevista en el programa radiofónico 'Rosso On Drive' de la emisora australiana KIIS 1065.

La airada reacción del ídolo latino se debe a la extrema importancia que concede a las nuevas tecnologías, a su juicio una de las herramientas más poderosas que tiene a su alcance para remover conciencias. Eso explica también que el intérprete saque el máximo partido a sus cuentas de Twitter e Instagram, haciendo uso de ellas para algo más que para mostrar sus últimos cambios de imagen o sus escapadas vacacionales.

"En mi caso, intento aprovechar de verdad el potencial de las redes sociales: me encantan Instagram y Twitter. Además, como artistas nos dan el poder de lanzar un mensaje ahí fuera para que el público sepa lo que estamos haciendo o cuáles son las cosas que nos inspiran", aseguró el combativo Ricky, para insistir justo después en la relevancia que han ido cobrando dichas plataformas en relación al proceso creativo de sus discos: "Yo hago preguntas todo el tiempo en Twitter, y desde luego, me ayuda mucho cuando estoy encerrado en el estudio. Me permite compartir la música que escucho y que me inspira, y cualquier persona de cualquier lugar del mundo me puede decir: 'Deberías hacer algo similar a esto y colaborar con este artista', o 'Ese no es tu estilo para nada, Ricky'. Es un arma muy poderosa y deberíamos aprender a utilizarla".