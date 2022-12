Ricky Martin apoyaría a sus hijos en el mundo de la música

Si algún día los gemelos de Ricky Martin le anuncian que han decidido seguir sus pasos en el mundo de la música, el portorriqueño tiene muy claro que hará de tripas corazón y les apoyará tal y como sus padres hicieron con él en su momento, porque sabe que de otra forma sus pequeños podrían acabar convertidos en adultos frustrados.

"Que esté yo aquí hoy se lo debo al apoyo que tuve de mis padres. Yo lo que quiero es que mis hijos sean felices y si mis padres no me hubiesen apoyado ahora sería el hombre más frustrado del mundo. Me hubiese quedado con ese deseo [de cantar]. Lo que quiero decir es que yo estoy aquí para apoyarles y brindarles consejo", aseguró el cantante en una entrevista al periódico 'El Universal'.

Muy a su pesar, Ricky es consciente de que el estrellato puede resultar muy duro para un niño debido a su propia experiencia personal en el grupo infantil Menudo, por lo que no le haría demasiada ilusión que sus hijos descubrieran una hipotética vocación musical a edad temprana.

"Fui un niño que salió de casa por primera vez a los 12 años para hacer algo que me encantaba. Tuve una niñez intensa y abrumadora para lo pequeño que era. Aclaro que si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Pero me acuerdo de las largas horas de trabajo, de la disciplina... El enfoque era militar. Era un régimen militar muy estricto que tal vez no querría del todo para ellos", confesó.

Al menos al cantante le queda el consuelo de saber que sus gemelos serían conscientes de dónde se meten si deciden probar suerte en la música.

"Mis hijos están acostumbrados a la vida de circo que llevo. Cuando pasamos mucho tiempo en una ciudad me dicen: '¿Ahora a dónde vamos?'. Así es mi vida y me encanta. Creo que ellos ya saben que para triunfar se necesita disciplina. Saben que para tener éxito tienes que saber separar el tiempo libre de las obligaciones, enfocarte en tus sueños".

Por: Bang Showbiz