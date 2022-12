Ricky Martin apoya la 'equidad' en su Puerto Rico natal

El cantante Ricky Martin ha recurrido a las redes sociales para apoyar una nueva iniciativa educativa en su Puerto Rico natal que aboga por enseñar a los más pequeños la existencia de distintas orientaciones sexuales, así como problemas sociales como la violencia de género y la discriminación laboral.

"¡Equidad ahora! Por favor hagan retuit", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter para apoyar la polémica reforma que ha provocado un gran número de manifestaciones en su país natal a favor o en contra de introducir un programa de enseñanza que fomente la educación con perspectiva de género en los colegios.

Desde que hiciera pública su homosexualidad en 2010, Ricky se ha convertido en un abanderado de la lucha por la igualdad a través de la normalización que le ha llevado a hablar en numerosas ocasiones de cómo afronta las preguntas de sus hijos, los gemelos Valentino y Matteo (6) -nacidos mediante gestación subrogada-, sobre sus parejas sentimentales o cómo reaccionaría en un futuro si uno de sus hijos le confesara ser gay.

"Para nosotros, como familia no es un problema porque es algo normal en nuestra casa. Así que si mis hijos me dijeran algún día que son gays, diría: '¿Sí? Vale, perfecto. ¡Genial! Pues adelante con ello'. Pero todo empezó el día que nacieron, cada vez que me preguntan algo, '¿quién es tu novio? O ¿cómo es que yo tengo dos padres? Lo importante es contestar con honestidad y transparencia. No importa la edad de tus hijos. Si son capaces de formular una pregunta es porque están preparados para recibir su respuesta", explicaba en una entrevista al portal Pride Source.