Richard Madden critica a Cara Delevingne por ser 'poco profesional'

El actor Richard Madden, famoso por su papel en la serie 'Juego de Tronos' y en la película 'Cenicienta', ha criticado la actitud desafiante de la modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne durante la entrevista que concedió en julio al programa de televisión 'Good Day Sacramento' para promocionar su película 'Ciudades de papel', donde se limitó a ofrecer respuestas breves y cortantes, porque considera que demostró una falta absoluta de educación y madurez.

"Fue muy poco profesional, la hizo parecer una ingrata. Ahí demostró lo joven que es. Con 'Cenicienta', yo hice ese tipo de entrevistas durante seis semanas, las típicas en las que te hacen siempre las mismas ocho preguntas", asegura el intérprete a la revista Style.

Richard ha sugerido a la joven que si no está preparada para comportarse de una forma más educada durante sus actos promocionales, debería plantearse abandonar el mundo de la interpretación.

"Si no eres capaz de hacer esto con gracia, entonces no lo hagas", añade.

En su momento, Cara se negó a disculparse por su actitud alegando que ayudaba a demostrar que era "humana".

"Soy muy afortunada y cualquiera que piense que no aprecio mi suerte o que soy una desagradecida, claramente no me conoce. Trabajo muy, muy duro y me encanta lo que hago. No siento que tenga que disculparme por ser humana", tuiteó la actriz.

Por: Bang Showbiz