Richard Gere no se siente como 'un sex symbol'

A pesar de haber encarnado a algunos de los galanes más famosos de la gran pantalla en películas como 'Pretty Woman' y 'Oficial y caballero', el actor Richard Gere nunca se ha sentido un hombre especialmente guapo porque sabe que todo su atractivo reside en la "ilusión" del cine.

"En ningún momento de mi vida me he sentido como un sex symbol, es todo una ilusión. Pero el trabajo que haces y la vida que le insuflas tiene un efecto en la gente y de eso sí que puedo sentirme orgulloso", explica el intérprete en una entrevista a la revista HELLO!

La fama tampoco ha sido nunca una de las grandes preocupaciones de Richard, que disfruta sobre todo pasando tiempo con su hijo Homer (15), fruto de su fallido matrimonio con Carey Lowell.

"El amor y estar conectado a aquellos a los que quieres son las cosas más importantes de la vida. La vida en sí es una alegría y uno de mis grandes gozos es ser padre y poder cuidar de mi hijo", añade.

A sus 66 años, el actor continúa conservando la vitalidad de un hombre mucho más joven, gracias a lo cual consigue asimilar el paso del tiempo con serenidad y sin miedo.

"Me siento como si tuviera 26 años, pero cuando me miro al espejo veo a un hombre de sesenta y tantos años con el pelo blanco y arrugas. Pero no se me hace demasiado extraño. Tienes que aceptar todas las fases de la vida y apreciar que con la edad mejoras espiritualmente y a muchos otros niveles, aunque tu cuerpo esté agotándose. Pero por el momento no he comenzado a caerme a pedazos".