¡Récord de selfies! Nick Cannon tomó 283 fotografías en una hora

Tras recibir algunas lecciones sobre cómo obtener selfis lo más rápidamente posible, el actor Nick Cannon ha batido todos los récords que existían relacionados con la nueva moda de los autorretratos.

"Me entrené un poco. En primer lugar fueron mis amigos de Samsung quienes me enseñaron cómo hacerlo, y les aseguro que el modo más rápido de conseguirlo es por medio del nuevo Samsung", reveló Cannon al periódico New York Daily The News.

El presentador de 'America's Got Talent' participó en la prueba organizada por Guinness World Records como parte de la campaña de Samsung DITCH the DSLR, rompiendo todos los récords existentes hasta el momento.

Nick logró junto a la actriz Julianne Hough obtener un total de 283 selfis consecutivas en una hora, sobrepasando la marca anterior, situada en 279, por lo que Julianne y él ostentan ahora mismo el récord mundial. Gracias a ello Samsung ha donado 50.000 dólares a la ONG Habitat for Humanity, de Los Ángeles.

Pese a que Nick no ha reducido su ajetreada agenda profesional, en el plano personal no está viviendo precisamente uno de sus mejores momentos tras su reciente separación de Mariah Carey -madre de sus hijos Monroe y Moroccan (3)-, por quien aún siente un gran cariño.

"Quiero a Mariah Carey y eso es algo que nunca cambiará", escribió el pasado mes el actor en su cuenta de Twitter.

Por: Bang Showbiz

