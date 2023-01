Rebel Wilson acabó descalza en el estreno de 'Mejor... solteras' en Londres

La actriz Rebel Wilson vivió instantes de pánico poco antes de que comenzara la proyección de la película 'How to be Single' ('Mejor... solteras') en la sala Vue Cinema de Leicester Square en Londres (Reino Unido) cuando uno de sus tacones quedó atrapado en la escalera mecánica justo cuando ya se disponía a bajar de ella.

"No ando muy bien con tacones. En la escalera del cine mis tacones se atascaron y tuve que saltar fuera de mis zapatos para no pillarme los pies y los tobillos. Afortunadamente los guardaespaldas cogieron los zapatos antes de que terminaran destruidos", contó Rebel a Nick Grimshaw en BBC Radio 1 este miércoles.

Publicidad

Rebel es conocida por sufrir embarazosos contratiempos cuando va en tacones, algo que cree que se debe a que cuando los lleva puestos imagina ser una supermodelo.

"Me encanta emular a las modelos en la alfombra roja, y fingir que soy una. Si piensas en distintos animales te dará diferentes expresiones faciales sin siquiera darte cuenta", explicó divertida.