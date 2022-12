Rachel Weisz quiere interpretar a una alcohólica

El próximo reto de la actriz Rachel Weisz -mujer del actor Daniel Craig- es dar vida a un personaje controvertido, como por ejemplo una mujer con problemas con el alcohol.

"Supongo que es interesante interpretar a alguien comprometido con algo. Aunque sea alguien comprometido con el alcoholismo, estaría muy interesada en eso. En el fondo no importa si son fuerzas positivas o negativas o autodestructivas. Lo interesante es tener apetito, ganas de hacer algo. En cambio ser pasiva... es muy difícil reflejar eso en pantalla", explica la intérprete a la revista Total Film.

A pesar de ser una de las estrellas más influyentes de Hollywood, Rachel no tiene intención de seguir los pasos de muchos de sus compañeros de profesión involucrándose en política porque cree que no es responsabilidad de la industria del cine lidiar con los problemas sociales.

"No soy política. No estoy segura de si hablar de este tema... Se trata de hacer películas. Haciéndolas. Hacer películas en las que las mujeres puedan mostrar la fuerza de sus sentimientos. Cuando tú dices 'una mujer fuerte', yo matizaría 'una mujer con sentimientos fuertes'. No puedo pensar en ningún drama masculino en el que no aparezca un hombre con fuertes deseos o metas", añade.