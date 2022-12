Rachel McAdams durmió con 'una navaja suiza' durante un viaje a Costa Rica

Lo que en un principio iba a ser un idílico viaje en solitario para la actriz Rachel McAdams durante el que desconectar tras saltar a la fama con su papel en 'Chicas malas' acabó siendo una verdadera pesadilla cuando, sin pretenderlo, acabó durmiendo con una navaja suiza en la mano en un destartalado hotel en medio de la selva de Costa Rica.

"Fue bastante estúpido por mi parte. Me bajé del avión en Costa Rica y me subí a una avioneta Cessna que me dejó en medio de la selva amazónica durante una lluvia torrencial. Me monté en un taxi sin puertas y le pedí al conductor que me llevara a mi hotel, pero él me dijo en un inglés malísimo que las instalaciones se habían quemado. Así que acabé en un lugar que costaba cinco dólares la noche. Había una ducha con agua fría y unos tipos que se pasaron toda la noche golpeando mi puerta. Dormí con una navaja suiza en la mano pensando: '¡Mañana mismo me voy a casa!'. Estaba aterrada y muy sola", explica la intérprete en una entrevista a la revista Stylist.

Publicidad

A pesar de esa horrible experiencia, Rachel volvería a repetir ese viaje porque marcó un antes y un después en su vida.

"Creo que me espabiló bastante y acabó siendo una de las mejores cosas que he hecho nunca. Me enseñó que podía sobrevivir con muy poco. Volvería a hacerlo exactamente de la misma manera de nuevo, fue una experiencia que me cambió la vida. De esas que te permiten demostrarte a ti mismo de qué pasta estás hecho".