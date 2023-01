¡Qué viva el amor! Con este emotivo mensaje Juanes felicita a su esposa por su cumpleaños

Juanes ha dedicado una publicación muy especial de su Instagram a la que sin duda es la mujer de su vida, su esposa Karen Martínez, para proclamar a los cuatro vientos su amor por ella con motivo de su cumpleaños.

Publicidad

"Hoy está de cumpleaños mi amada Karen Martinez, tantas cosas hemos vivido, tanto hemos aprendido. Y seguimos #feliz cumpleaños", le ha deseado el artista colombiano a la que ha sido su mujer durante los últimos 13 años, desde que se conocieran rodando el videoclip de su tema 'Podemos hacernos daño'.

Los obstáculos a los que hace referencia de manera sutil el intérprete en dicho mensaje incluyen sin duda la separación de cuatro meses que la pareja protagonizó en 2007 y sobre la que nunca quisieron dar más detalles. Desde entonces, y tras conseguir superar sus diferencias con trabajo y esfuerzo, como aseguró en su momento el propio Juanes, ambos han formado una de las parejas más estables de la industria musical y una familia envidiable junto a sus tres retoños: Luna (13), Paloma (11) y Dante (6).

Desde luego, a Karen no le faltan motivos para celebrar en un día tan especial, ya que además de gozar de una gran estabilidad en el terreno personal también ha seguido desarrollando con gran éxito su carrera en la moda al margen de su trabajo como modelo colaborando con distintas marcas de moda.

Publicidad

"Agradecida con Dios por permitirme recorrer este maravilloso camino llamado vida, porque no cambio nada de lo que me ha pasado, ni por bueno ni por malo porque al final gracias a todo eso soy quien soy", escribió por su parte la cumpleañera en su perfil de Instagram, antes de dedicar una mención especial a todos aquellos que se habían acordado de ella. "Gracias universo por mi nueva vuelta al sol y gracias a todos ustedes por los lindos deseos, los leo y me llenan de mucho amor. ¡Happy Birthday to me!", aseguró junto a una instantánea tomada durante la agradable jornada en el campo de la que disfrutó este mismo domingo.

Recientemente, la propia Karen revelaba el secreto de su felicidad conyugal, trabajar juntos como un equipo, en la felicitación que le dedicó al músico con motivo de su 42 años y para la que rescató una imagen en la que ambos aparecían paseando por la calle y mirándose de manera cómplice a los ojos.

Publicidad

"Sí quiero seguir caminando contigo... ¡¡¡juntos por siempre!!! Feliz cumple mi amor, que sean muchos años más celebrando tu vida", le deseaba hace menos de una semana Karen a su marido.