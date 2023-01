¿Qué tan religiosa es Kourtney Kardashian? Conoce cuántas veces va a la iglesia

Pese a tener una agenda muy apretada propia de una empresaria y celebridad televisiva, madre además de tres retoños, Kourtney Kardashian siempre encuentra tiempo para cultivar su fe acudiendo a la iglesia, una tradición familiar que comenzó cuando sus hermanos Kim, Khloé y Rob y ella acompañaban a sus padres -el fallecido Robert Kardashian y Kris Jenner- a misa.

"De pequeños, siempre íbamos a la iglesia como una familia, casi todos los domingos. Ahora yo intento que sea una prioridad ir al menos una vez a la semana. Hubo un momento en mi vida -cuando estaba en la Universidad y tiempo después- en el que nunca iba a la iglesia. Creo que cada uno tiene su propia relación con Dios, independientemente de cómo lo demuestre", ha relatado Kourtney en su página web.

Desde que Kourtney se convirtió en madre de Mason, Penelope y Reign junto a su expareja Scott Disick , su día a día ha pasado a ser mucho más relajado, tal y como deja ver en el programa 'Keeping Up with the Kardashians', lo que ha contribuido también en gran parte a que la religión haya vuelto a jugar un papel primordial en su vida, algo que dice le ha ayudado enormemente a la hora de tomar decisiones difíciles.

"Reintroducir la iglesia en mi vida me ha ayudado a estar más conectada con Dios y a tomarme el tiempo necesario para reflexionar sobre todo lo que ocurre a mi alrededor. Siempre me siento mejor después [de acudir a misa]", ha confesado en el mismo testimonio.

De hecho, hace tan solo unas semanas y con motivo del estreno del esperado episodio en el que Kim se sinceraba sobre el robo del que fue víctima en París, Kourtney -que se encontraba en la capital francesa cuando tuvo lugar el atraco- quiso agradecer a Dios a través de su cuenta de Twitter que su hermana hubiera salido sana y salva de tan traumática experiencia.

"Nunca olvidaré el terror en su voz. Gracias Dios por protegerla", compartió con todos sus seguidores en la mencionada red social.

