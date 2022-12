¡Qué sorpresa! Nicki Minaj paga la boda de su hermano mayor

El cariño que la cantante Nicki Minaj siente por su hermano mayor, Jelani Maraj, le ha llevado a pagar los 30.000 dólares que ha costado su boda con Jacqueline Robinson. El enlace ha tenido lugar el pasado sábado en Nueva York ante doscientos invitados.

"Cruzaría el océano por ti, te traería la luna. Te lo prometo, por ti lo haría. Quiero demasiado a mi hermano. No puedo creer que llorara durante la ceremonia y el primer baile. Espero que Dios le bendiga a él y a su matrimonio. Esta noche ha sido una de mis favoritas de todos los tiempos. Haría lo que fuera por ver a mi hermano sonreír", escribía la cantante en su cuenta de Instagram junto a varias fotos del enlace.

Según los testigos, Nicki llegó temprano a la boda junto a siete guardias de seguridad, su equipo de maquillaje, un fotógrafo y varios amigos.

"Los chicos de seguridad de Nicki eran enormes, apenas conseguían pasar por la puerta. Ella fue dulce y discreta. No pudo ser más dulce, parecía realmente feliz por su hermano, y no cantó ni trató de robar el protagonismo durante la celebración. Trataba de no eclipsar a la novia diciendo que era su gran día. Para decepción de algunos invitados, no hubo movimientos 'Anaconda'... Ella se quedó hasta las 12:30 de la mañana", reveló una fuente al periódico New York Post.

Por: Bang Showbiz