Extrovertida, llena de color y como siempre única, Agatha Ruiz de la Prada ama venir a Colombia y esta vez llegó pisando duro, con colección de zapatos, que, como ella dice, van un poquito atrás de la moda, pero jamás desapercibidos.

“A mí no me importa nada porque yo creo que tienes que tener personalidad, tienes que creer en lo que haces y no puedes pretender gustar a todo el mundo”, aseguró.

Publicidad

Ver: Agatha Ruiz de la Prada lanza por primera vez en Bogotá su nueva colección