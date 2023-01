¡Que no cunda el pánico! Maluma tranquiliza a sus fans tras la falsa noticia de su muerte

El cantante Maluma ha sido la última estrella en tener que desmentir la noticia de su muerte en las redes sociales después de que una cuenta de Instagram llamada CNN Mundo, que no está relacionada de ninguna forma con la cadena de televisión, anunciara que había fallecido en un trágico accidente de tráfico en Zacatecas (México) tras ofrecer un concierto.

"Esta es como la quinta vez que me matan en este mes, ¡la quinta! Pero no, estoy vivo y en Bogotá, Colombia. Acababa de aterrizar, más feliz que nunca. No se lo crean, ¡estoy vivo, vivo!", anunció el cantante en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram , donde también compartió una captura de pantalla del perfil que había difundido la historia para alertar a sus seguidores de que no se trata de una fuente fiable junto al mensaje: 'Y yo más vivo que nunca... Hay Maluma para rato si Dios quiere".

Hace unos días otro reguetonero, Nicky Jam, amigo de Maluma, fue víctima de la misma broma pesada perpetrada por una cuenta falsa de Facebook que se hacía pasar por uno de los perfiles en las redes sociales de CNN en Español. El rumor no le hizo ninguna gracia al cantante y así lo dejó claro en el vídeo con el que aseguró a todos sus fans que seguía vivo y trabajando.

"Ya me mataron. Dios mío, qué amarillistas las redes sociales. Lo mismo que nos ayuda es lo mismo que nos hunde, así es la vida. Yo me iré cuando Dios quiera. Estamos activos. Saludos mi gente", escribió el cantante en su Instagram.