¿Qué le deparará el 2015 a Bisbal, Paulina Rubio y Penélope Cruz?

Puede que los primeros rumores de embarazo para Eugenia Suárez y David Bisbal no hayan sido ciertos, pero el vidente Octavio Aceves ya ha desentrañado el futuro del cantante junto a la actriz argentina, donde destaca claramente una boda y dos incorporaciones a la familia que ya han formado con Rufina (14 meses) -hija de Eugenia y su exnovio Nicolás Cabré- y Ella (4 años), fruto de la fallida relación de Bisbal con la diseñadora Elena Tablada.

"David Bisbal será feliz triunfando en su profesión y sacará nuevo disco con el que batirá récords de ventas. En cuanto a su relación con Eugenia Suárez, habrá boda y serán padres de dos hijos: un niño y una niña", declaró Octavio Aceves a la agencia BANG Showbiz.

Menos suerte parece que va a tener la cantante Paulina Rubio, quien después de poner fin a la batalla legal con su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera el pasado mes de noviembre sufrirá un nuevo revés sentimental junto a su actual pareja, el cantante Gerardo Bazúa, a quien conoció mientras participaba como coach en la edición mexicana de 'La Voz'.

"Paulina Rubio no va a encontrar el amor definitivo al lado de Gerardo Bazúa, su amor no será definitivo y a Paulina Rubio le esperan varios cambios de pareja hasta afianzarse", auguró Aceves, apuntando además que el hecho de haber formalizado oficialmente su divorcio no acabará con sus enfrentamientos con Colate: "En cuanto a la relación con el padre de su hijo, Nicolás Vallejo-Nágera, seguirá siendo pésima".

Después de atravesar unos meses complicados al convertirse en el blanco de la ira de gran parte de Hollywood por sus comentarios condenando la actuación israelí en Gaza, Penélope Cruz y Javier Bardem continuarán adelante con su meteórica carrera internacional, por lo que sus hijos Leo (3) y Luna (1) no darán la bienvenida a ningún nuevo hermanito o hermanita.

"Penélope Cruz y Javier Bardem seguirán con una relación muy estable en la que no habrá más hijos. En cuanto al trabajo, los dos cosecharán grandes éxitos profesionales", añadió el vidente.

Por su parte, tras un 2014 marcado por sus problemas con la justicia y finalmente su ingreso voluntario en la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaíra, Isabel Pantoja cumplirá su estancia en prisión sin ningún incidente grave.

"Isabel Pantoja saldrá de la cárcel antes de tiempo por buena conducta. Dentro de prisión se adaptará con facilidad a su nueva vida y nada habrá cambiado cuando pueda volver a disfrutar de su libertad, ya que seguirá triunfando encima de los escenarios, incluso más que antes", concluyó el vidente.