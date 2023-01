¡Qué dineral! Charlie Sheen paga mensualmente 55.000 dólares a las madres de sus hijos

"Les doy 55.000 dólares a cada una cada mes, libres de impuestos", aseguró el intérprete en el programa 'The Dr Oz Show' antes de dirigirse al público para preguntar en tono burlón: "Todos podríais vivir así, ¿verdad?".

Charlie aceptó pagar una cifra tan elevada a sus exmujeres en el marco de lo que él denomina 'Operación Armonía', un plan para intentar mantener una relación cordial con las madres de sus hijos y ver lo más a menudo posible a los pequeños.

Publicidad

"Compré casas en el vecindario para Brooke y para los gemelos y para Denise y las niñas. Quería que todos viviéramos en el mismo vecindario. Y eso salió muy mal", explicó el actor.

Actualmente, Charlie -padre también de Cassandra Jade Estevez junto a su antigua novia del instituto- mantiene una dura batalla legal con su ex Denise, quien le acusa de haberla expulsado a ella y a sus dos hijas de su casa, además de afirmar que el intérprete le envió mensajes amenazantes a la pequeña Lola.

"Llevo más de 20 años representando a Charlie. Patty [Glaser, abogada de Denise] es solo la última de una larga lista de abogados que Denise ha contratado para sacarle todo el dinero posible a Charlie. Este movimiento no tiene nada que ver con [el bienestar de] los niños. Denise está siendo sencillamente una codiciosa. No está satisfecha recibiendo 55.000 dólares al mes libres de impuestos, más de lo que cobra el 99% del mundo. Ahora le está pidiendo a Charlie que le pague más dinero para que pueda comprarse otra casa porque una de siete millones de dólares no es suficiente para ella", aseguraba Martin Singer, uno de los representantes legales de Charlie, en un comunicado el mes de enero.