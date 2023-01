¡Puro amor! Ariana Grande y su novio le cantan a su romance

El floreciente romance de Ariana Grande con Mac Miller surgido de su larga amistad ha supuesto una gran fuente de inspiración para el rapero en el terreno musical, nutriéndose de las experiencias y sentimientos que ha vivido junto a la cantante para componer el tema 'My Favourite Part', un dueto que canta junto a su novia y que forma parte de su nuevo álbum, 'The Divine Feminine'.

"Sí, la canción es sobre Ariana, pero ya llevaba escribiendo sobre ciertos aspectos de nuestra relación desde hacía un tiempo", reveló Mac.

"No voy a eclipsarla en ningún momento de la canción, eso no va a pasar", afirmó entre risas.

Lo cómodo y relajado que se muestra el rapero a la hora de hablar abiertamente sobre su relación sentimental con Ariana contrasta con la reticencia de ella a mencionar en sus entrevistas a su nueva pareja, a pesar de que hace una semana confirmó su noviazgo compartiendo con sus miles de seguidores una estampa de lo más cariñosa junto a Mac Miller.

Este mismo miércoles, la cantante se mostraba muy cohibida ante las incesantes preguntas que la presentadora Ellen DeGeneres le realizó sobre su reciente idilio a su paso por el programa.

"Oh dios mío, oh dios. Esto es una locura y jamás me había sentido tan cohibida. Es la primera vez que tengo que hablar sobre mi vida amorosa en un programa de televisión. No tengo presión, no", aseguraba Ariana visiblemente incómoda, añadiendo: 'Oh, sí', para confirmar su noviazgo cuando la humorista insistió en la cuestión.