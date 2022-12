Portia de Rossi cuenta por qué sufrió de bulimia

El trastorno alimenticio de la actriz Portia de Rossi -mujer de la presentadora Ellen DeGeneres- comenzó a raíz de la traumática experiencia que supuso subirse por primera vez a una pasarela cuando tenía 12 años.

"Sentí una tremenda responsabilidad cuando a los 12 años me pusieron encima de una pasarela. Mi agente me había dicho que me pusiera a dieta, así que no comí los 10 días antes. Me subí a la pasarela, entonces era una niña pequeña, e intentaba posar y ser sexy y el resto de modelos se reían de mis cejas demasiado pobladas. Me metí en el coche después del evento y abrí una bolsa de mis chucherías favoritas y la engullí entera. Entonces pensé: 'Mi*rda, ¿qué he hecho? Acabo de tirar por la borda dos semanas de dieta'. A ver, solo tenía 12 años", explica en un episodio aún sin emitir del programa documental 'It Got Better'.

El estrés y la presión fue lo que llevaron a Portia a buscar consuelo en la comida y, en consecuencia, a desarrollar bulimia para poder seguir estando delgada.

"Entonces vomité. Borrabas los sentimientos con comida y luego la comida vomitando. Pero todavía te sientes avergonzada", añade.

A pesar de todos los años que han pasado, la intérprete todavía es incapaz de hablar de esa época sin emocionarse.

"Me emociona simplemente pensar en ese día. Es horrible", reconoce.

