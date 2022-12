Por una infección pulmonar Demi Lovato es hospitalizada

La cantante Demi Lovato ingresó de urgencia este martes en el centro médico Providence Tarzana de California, a donde llegó acompañada por un amigo, después de sufrir problemas respiratorios "importantes", según informa el portal TMZ.

A Demi le habría sido diagnosticada una infección grave del pulmón provocada por una gripe, para lo que se le recetó un antibiótico llamado Z-Pak, de acuerdo a la información facilitada por un informante al mismo medio.

Se cree que ayer martes por la tarde la joven estrella aún continuaba ingresada en el hospital, por lo que habría tenido que cancelar su cita en el estudio de grabación con un "productor importante" para trabajar en su nuevo álbum.

Esta no es la primera vez que Demi permanece ingresada en un centro médico, pues hace varios años vivió una "época oscura" marcada por su lucha contra la depresión y los desórdenes alimenticios que la llevó a ingresar en rehabilitación.

"Yo, básicamente, tuve un ataque de nervios. Estaba en la peor situación. Mis padres y mi mánager me apartaron y me dijeron: 'Necesitas ayuda'. Fue una intervención. Quería librarme de mis demonios internos. Quería empezar de nuevo mi vida. Si estás pasando por una época oscura, acude a tu familia y a tus amigos más cercanos. No te pongas a ti mismo en peligro. Es crucial que expreses tus sentimientos, pero nunca hagas daño a tu propio cuerpo, porque tu cuerpo es sagrado. Me gustaría poder contar a cada chica joven con problemas alimenticios que se haya autolesionado de algún modo, que ella merece vivir y que su vida tiene un significado. Puedes superar y lograr cualquier cosa", comentaba Demi a la revista Seventeen en 2011.

Por: Bang Showbiz