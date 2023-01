Por un mensaje de texto: así terminó su relación Zayn Malik con Perrie Edwards

Aunque en las últimas semanas Perrie Edwards ha pasado casi más tiempo hablando del traumático final de su compromiso con Zayn Malik que de su nuevo disco con el grupo Little Mix, para explicar cómo le afectó la inesperada ruptura y cómo le sirvió de inspiración para el sencillo 'Shout Out to My Ex', ahora la joven cantante afirma que nunca ha entrado ni entrará a dar detalles sobre un momento tan duro de su vida.

"Para una chica normal ya resulta muy complicado pasar por algo así. Pero creo que cuando todo el mundo está viendo lo que ha sucedido y opinando sobre ello... puede afectarte un poco. Evidentemente nunca he dicho demasiado sobre lo que pasó, solo me he limitado a mencionarlo de pasada. En un principio no tenía intención de hablar del tema... Al fin y al cabo eres tú quien controla la situación, pero eventualmente decidí hacer un breve comentario al respecto, para contar qué había pasado, pero nunca daré detalles porque se trata de algo muy personal", asegura Perrie en el programa 'The Jonathan Ross Show', que se emitirá este sábado.

Irónicamente, y a pesar de afirmar que no quiere compartir demasiada información sobre la forma en que el excomponente de One Direction decidió dar carpetazo a su compromiso, la intérprete no ha tenido ningún reparo en pintar un retrato suyo nada halagador en el libro 'Our World', que recoge los inicios y el ascenso a la fama de Little Mix.

En él, Perrie confirma los rumores de que Zayn no se dignó a informarle en persona de que ya no quería casarse con ella, ni continuar adelante con su noviazgo, recurriendo en su lugar a un mensaje de texto para hacerlo.

"Fue horrible, el peor momento de mi vida. Una relación de cuatro años, dos de ellos comprometida, que se termina a través de un mensaje de texto. Así de sencillo. Y aunque en mi carrera las cosas me fueran de maravilla, fue muy difícil para mí", relata el libro.

Sin embargo, el cantante británico asegura en propio libro, 'Zayn', que su relación con Perrie había comenzado a deteriorarse meses antes de llegar oficialmente a su fin.

