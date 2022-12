¿Por qué lloró Justin Bieber en los MTV VMAs? Acá les contamos

Millones de personas vieron cómo el pasado domingo Justin Bieber rompía a llorar en el escenario durante su interpretación del sencillo 'What Do You Mean?' en los MTV VMAs, pero ha sido ahora cuando hemos conocido el motivo de la emoción que embargó al canadiense: no esperaba el apoyo que recibió del público. Acostumbrado más a los pitos y las burlas, la buena respuesta de la audiencia allí presente le hizo soltar lágrimas.

"Fue muy emotivo para mí. Todo. No esperaba que me apoyaran de la forma en la que lo hicieron. La última vez que estuve en una entrega de premios me abuchearon. Creo que es porque he trabajado mucho en este disco y me he convertido en el hombre que quiero ser. Cuando pasas por ciertas situaciones te sientes irremediablemente juzgado, así que me estaba sintiendo juzgado, pero quería ganar, quería hacer lo que me gustaba, así que puse toda la carne en el asador. Y creo que eso es lo especial del emotivo momento del otro día, que era auténtico. Simplemente quería algo así", explicó el cantante a Jimmy Fallon.

Pero junto a esa emoción, Bieber experimentó también cierto desencanto por su actuación.

"Se me pasaron algunas señales, así que estaba algo decepcionado por eso", dijo.

